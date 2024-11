Oasport.it - ATP Finals 2024, i tennisti ancora in corsa per la qualificazione. Il sorteggio avrà delle X

Sono al momento cinque icerti dellaalle ATPdi tennis, che si terranno a Torino da domenica 10 a domenica 17 novembre, mentre altri quattro si giocheranno nell’ultima settimana utile i tre passa disposizione per l’ultimo atto stagionale. Colui che è meglio piazzato di tutti, ovvero il serbo Novak Djokovic, 6° nella Race ATP a quota 3910, però, non sarà padrone del proprio destino, dato che non scenderà in campo la prossima settimana. Alle sue spalle, invece, gli altri tre concorrenti saranno tutti impegnati in uno dei due tornei del circuito maggiore in programma.