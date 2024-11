Anteprima24.it - Viaggio nel Partito Democratico Irpino promosso da Gallicchio

Tempo di lettura: 2 minutiRiprende ilnel. L’iniziativa promossa dal giornalista e scrittore Pasquale, che coinvolge iscritti e simpatizzanti delguidato dalla segretaria nazionale Elly Schlein, sta raccogliendo parecchio interesse nel panorama politico provinciale. Domani, domenica 3 novembre alle ore 16.30sarà ad Aquilonia presso la ex Biblioteca Comunale per la nuova tappa del mionel. «Continuo a ricevere attestati di stima e apprezzamento, ma soprattutto di sollecitazioni a continuare con questa iniziativa. Una richiesta che arriva in particolare da coloro che nei nostri territori non hanno abbandonato la militanza politica, e che nello stesso tempo chiedono un cambio di passo al, soprattutto nella nostra provincia».