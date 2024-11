Tennis l’esordio vincente di Paolini alle Wta Finals | battuta Rybakina 7-6 6-4

Leggi tutto su Open.online

Alla prima partita in carrieraWta, l’azzurra Jasminebatte la kazaka Elenacon il punteggio di 7-6 6-4. Lata toscana, numero 4 nel ranking, raggiunge la testa del gruppo viola insieme ad Aryna Sabalenka, che ha sconfitto nel match di apertura Qinwen Zheng con un parziale di 6-3 6-4. Lunedì 4 novembre,sfiderà proprio la bielorussa, numero uno al mondo, nel torneo di Riad. «Non è facile giocare contro unata che serve così forte. Inoltre non era facile perché era la prima volta. Sono contenta di aver vinto e di aver vinto in due set», ha dettoal termine dell’incontro. «Ho servito bene e sono contenta di come ho giocato i vari punti. Il campo era veloce e non era facile muoversi, ma oggi penso di essere stata solida». L'articolodiWta7-6 6-4 proviene da Open.