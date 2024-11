Spazionapoli.it - “Recuperato per il Napoli”, Gasperini può sorridere: il calciatore presenzierà al Maradona

Domani alle ore 12.30 è in programma la super sfida trae Atalanta allo stadio Diego Armando. Di seguito le ultime sugli ospiti.-Atalanta non è mai una partita qualunque. Le due squadre regalano sempre tanto spettacolo quando si affrontano, proprio come avvenuto nell’ultima stagione. Questa volta, però, il discorso sarà ben diverso. Infatti, gli orobici troveranno una squadra in fiducia e sopratutto con un DNA vincente. Non a caso, i partenopei sono diventati la prima reale candidata per la vittoria dello scudetto. Gian Pieroe i suoi ragazzi proveranno a fermare il cammino azzurro. La missione però è tutt’altro che semplice, motivo per il quale l’allenatore dovrà contare sui suoi uomini migliori. A tal proposito, nelle ultimissime ore, sono giunte notizie molto importanti dall’infermeria.