Napoli Sorrentino | Grande Bellezza con Sarri

Paolo, regista premio Oscar etifoso del, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ha parlato deldi Conte, ma non solo. Di seguito le sue parole alla rosea., Maradona cosa direbbe di Kvaratskhelia? “Ne parlerebbe bene, gli assomiglia. Vagamente”., come ha fatto un uomo rigido come Conte a conquistare in pochi mesi una città senza regole come? “La ragione è proprio questa. Mi sembra un uomo molto serio: non fa proclami, non va in scena. Nel calcio e nella politica, si va troppo in scena e si diventa poco credibili. Lui non ci va. Se dice una cosa è perché la pensa davvero, non perché deve provocare, alludere o far ridere. Questa serietà, in un mondo dove molti giocano a chi la spara più grossa, diventa determinante. Non è recitante, non finge.