Jasmine Paolini per la prima volta alle Wta Finals | il sorteggio le avversarie e le chance dell’azzurra

Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina, Qinwen Zheng, Jessica Pegula e Barbara Krejcikova. Sono queste ledinella prossima edizione delle Wta, al via a Riad, in Arabia Saudita, dal 2 al 9 novembre. Per l’azzurra è lapartecipazione, alla fine di una grandissima annata, assolutamente sorprendente.è laitaliana nove anni dopo Flavia Pennetta, la quarta a giocare il torneo delle migliori 8 giocatrici dell’anno dopo la stessa Pennetta nel 2015, Sara Errani nel 2012 e 2013 e Francesca Schiavone nel 2010. Quelloperò non è stato unproprio fortunato. La lucchese infatti è capitata insieme alla numero uno del mondo Sabalenka, a Rybakina (numero 5) e Zheng (numero 7).