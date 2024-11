Thesocialpost.it - Incidente mortale, esplode l’auto all’improvviso: morti mamma, papà e due figlie di 10 e 15 anni

Due fratelli sono sotto shock dopo aver perso entrambi i genitori e due sorelle in unstradale accaduto mentre la famiglia si recava a una festa di Halloween. La polizia ha dichiarato in un comunicato stampa diffuso su X che una Subaru ha tamponato un SUV Ford, su cui viaggiavano le quattro vittime, intorno alle 19:30 ora locale, “causando la rottura del serbatoio del carburante e l’incendio che ha avvolto i mezzi. È stato coinvolto anche un terzo veicolo, un furgone Chrysler”. I fratelli Daniel e Adam, che non erano a bordo al momento dell’, sono affranti per la perdita dei loro cari. “Ci sentiamo persi. Non sappiamo nemmeno quale sarà il nostro prossimo passo,” ha raccontato Daniel a KMGH-TV. “Non sembra ancora reale”.