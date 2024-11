Ilrestodelcarlino.it - Il Pnrr e la sfida dell’innovazione: "Le imprese colgano l’opportunità"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Le indicazioni emerse nel corso di un convegno, promosso in ottobre dall’Università sullo stato di attuazione dei progetti, mi stimolano alcune riflessioni che vorrei condividere con i lettori del Carlino. Partiamo intanto dai numeri: 235,1 miliardi di euro tra il 2021 e il 2026 dall’Europa, cui si aggiungono 30,6 miliardi di risorse nazionali accantonate nel Fondo Complementare. In media d’anno, per capirci, si tratta di quasi 40 miliardi di spesa pubblica, ovvero come avere una manovra finanziaria espansiva, in più annualmente. Un’occasione unica di promuovere un percorso di ripresa e di crescita ed una stagione di riformismo competitivo che questo Paese aspetta da 30 anni.