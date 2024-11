Gamberorosso.it - C’è solo un ristorante dove si può mangiare il vero timballo di Bonifacio VIII, il piatto ciociaro dedicato al Papa odiato da Dante

Leggi tutto su Gamberorosso.it

L’odore di ragù denso e fettuccine all'uovo avvolte in uno scrigno di prosciutto. A chi non conosce ildiverrebbe da chiedersi come possa uncon così tanti ingredienti - e sapori - diversi diventare leggenda. Eppure, nella ciociaria, a pochi chilometri da Roma, per lungo tempo molti ristoratori hanno rivendicato ed imitato la ricetta delpiù famoso della cittadina di Anagni, in provincia di Frosinone,a untanto potente quanto controverso. Le origini deldiIl nome delrichiama, nato Benedetto Caetani, originario proprio di Anagni, che divennenel 1294.