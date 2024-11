Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Leka guarda avanti e lavora sodo: "Ci sono cose positive, manca solo mostrarle"

Nel dopo partita di Milano coach Spiroaveva detto che la squadra era indietro di due mesi. Un'affermazione che ha accentuato l'allarme tra i tifosi, visto che le parole di Rino De Laurentiis alla curva avevano puntato sullo stesso concetto. Il tecnico albanese chiarisce la questione e racconta come lui e il suo staff stanno cercando di modificare la situazione. "Io non parlavo tanto edell'aspetto fisico, mi riferivo all'identità e al carattere della squadra – precisa -. Quando si prende in mano un nuovo gruppo per plasmarlo serve almeno un mese e mezzo, cioè il periodo di preparazione. Invece non eravamo ancora tutti sulla stessa pagina come bisognerebbe essere sia nel condividere la palla che nel soffrire insieme e aiutarsi nelle difficoltà: questelein cui si vede il temperamento di una squadra.