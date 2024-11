Ilrestodelcarlino.it - Un’esercitazione e un memoriale: "Valorizziamo piazza Nassiriya"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Una nuova immagine di, nella zona commerciale della città, che ora è nell’abbandono nonostante l’importante nome che porta. A pochi giorni dalla ricorrenza della strage del 2003, l’Associazione nazionale carabinieri di Civitanova, presieduta da Roberto Ciccola, lancia un’idea e un progetto per valorizzare la. Se ne è parlato l’altroieri sera nella sede dell’Anc in via Fontanella, alla presenza dei volontari dell’associazione, della protezione civile con il nuovo coordinatore Alberto Conca, il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore Barbara Capponi, Giovanna Paolone, vedova del maresciallo Piermanni, e l’architetto che ha curato il progetto, Flavio Ridolfi. In collegamento anche il generale Paolo Piccinelli, civitanovese e ora sindaco a Neive.