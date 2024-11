Roma Palazzo Braschi ha da poco aperto la mostra Roma pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo. Fino al 23 marzo 2025 sarà possibile ammirare una selezione di oltre 130 opere che racconta la presenza Artistica delle donne nella capitale tra il 1500 e il 1800. Iodonna.it - Una mostra che racconta la presenza artistica delle donne nella "Roma capitale delle Arti" tra il 1500 e il 1800 Leggi tutto su Iodonna.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Iodonna.it: Al Museo diPalazzo Braschi ha da poco aperto lapittrice.ste al lavoro tra XVI e XIX secolo. Fino al 23 marzo 2025 sarà possibile ammirare una selezione di oltre 130 opere chelatra ile il

Roma riscopre le "sue" pittrici con oltre 130 opere in mostra a Palazzo Braschi

Roma - È il 1606 e la nobildonna Claudia Del Bufalo ritrae la sorella Faustina in occasione delle nozze. Il vestito è quello tradizionale delle spose romane, mentre le gonna sbottonata farebbe intuire ...

