Super Bagnaia nelle pre-qualifiche del Gp Malesia è testa a testa con Martin Iannone è penultimo

Martin regala a Bagnaia il primo posto nelle pre-qualifiche a Sepang. Tanta curiosità per il ritorno di Iannone che chiude 21º.

GP San Marino, rivivi il sabato di Misano con le pole e la Sprint della MotoGP; Moto Gp a Misano Adriatico: Pecco Bagnaia con il giro record "all time"; MotoGP in Austria: Bagnaia, è 1°! Di Giannantonio in ospedale; GP Austria 2024, PR: subito Bagnaia davanti a Morbidelli e Martin. Marquez 4°, Acosta in Q1

MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Malesia 2024: Bagnaia precede Martin!

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP di Malesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il ...

MotoGP, Gp Malesia pre qualifiche: zampata Bagnaia e Martin secondo cade nel finale. Marquez si salva, Iannone no

MotoGP, Malesia: Pecco Bagnaia il più veloce nelle pre qualifiche

Dopo aver fatto registrare il miglior crono nelle Libere, Bagnaia si è portato a casa il tempo migliore anche nelle pre qualifiche. Il Campione del mondo in carica a fermato il cronometro ...

MotoGP 2024. GP dell'Emilia Romagna. Pre-qualifiche: Pecco Bagnaia primo con record, poi Jorge Martin e Marc Marquez! [RISULTATI]

Misano - Si riparte da Pecco Bagnaia. Il campione del mondo ha migliorato il - già suo - record della pista. Dopo le pre-qualifiche il nuovo riferimento è 1'30.286 (il precedente era 1'30.304).