Scherma. Koala, tre bronzi alla prima prova nazionale Master. Medaglie per Alessandrini, Schmitt e Franchi

Fabriziae Jean Nicolasnella spada, Caterinanella sciabola: tredi bronzo dell'Ama, conquistate. La gara del circuito Over24 si è svolta a Zevio (Verona). Per(Cat.3 femminile) vittorie in tutti gli assalti della fase a gironi. La reggiana ha poi superato Piccinino (10-1) e Benetton (10-3). Lo stop in semifinale con la francese Appavoupoulle (7-10). Nella Cat. 3 di spada maschile, tre vittorie pernei gironi, poi gli assalti a eliminazione diretta vinti con lo sloveno Pors (10-8), Dalessandri (10-7), Lama (10-9) e Tulumello (10-9). In semifinale sconfitta contro Ferro (10-9). Nella Categoria 1 di sciabola femminile Caterinaha superato il primo assalto del tabellone principale (10-9 contro Pingelli, Roma) e ha perso in semifinale contro De Cicco (Padova, 6-10).