Sport.quotidiano.net - Protagonisti ad Ancona. Samb, la carica degli ex

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Sono tre gli ex dellache sono statiad. Si tratta di Sebastiano Vecchiola, Max Fanesi ed Augusto Gentilini. I primi due dopo avere esordito tra i prof con la maglia rossoblù, al termine della stagione 89-90 furono ceduti al club dorico. "Ad– dice Sebastiano Vecchiola– sono stato nove anni tra calciatore e dirigente (direttore sportivo e responsabile del settore giovanile, ndr). Sono state stagioni importanti. Sono arrivato in biancorosso grazie al diesse Stefano Castellani e nella stagione 91-92 approdammo in Serie A. Purtroppo ci fu l’immediata retrocessione, ma in B andammo in finale di Coppa Italia con la Sampdoria. Con tutti i compagni di squadra, come me c’era anche Gadda oggi allenatore dell’, abbiamo fatto la storia del club, con Vincenzo Guerini in panchina ed oggi presidente onorario del sodalizio biancorosso.