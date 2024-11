Osservata una supernova del 1181: scoperte affascinanti grazie alla tecnologia moderna (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Scienziati hanno recentemente svelato dettagli incredibili riguardo a una supernova verificatasi nel 1181 nella costellazione di Cassiopea. Utilizzando il Keck Cosmic Web Imager presso l’Osservatorio W. M. Keck alle Hawaii, sono stati in grado di mappare in 3D una rete di filamenti che si allontanano da questo evento esplosivo, trasformando la nostra comprensione di come i resti di supernova si sviluppano nel cosmo. Questa scoperta non solo illumina un’importante parte della nostra storia astronomica, ma offre anche nuove prospettive sui processi che governano la vita e la morte delle stelle. La supernova del 1181: un evento storico Nel 1181, una supernova osservabile ad occhio nudo apparve nel cielo per sei mesi, attirando l’attenzione degli astronomi cinesi e giapponesi. Gaeta.it - Osservata una supernova del 1181: scoperte affascinanti grazie alla tecnologia moderna Leggi tutto su Gaeta.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Scienziati hanno recentemente svelato dettagli incredibili riguardo a unaverificatasi nelnella costellazione di Cassiopea. Utilizzando il Keck Cosmic Web Imager presso l’Osservatorio W. M. Keck alle Hawaii, sono stati in grado di mappare in 3D una rete di filamenti che si allontanano da questo evento esplosivo, trasformando la nostra comprensione di come i resti disi sviluppano nel cosmo. Questa scoperta non solo illumina un’importante parte della nostra storia astronomica, ma offre anche nuove prospettive sui processi che governano la vita e la morte delle stelle. Ladel: un evento storico Nel, unaosservabile ad occhio nudo apparve nel cielo per sei mesi, attirando l’attenzione degli astronomi cinesi e giapponesi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:unadelaffascinanti grazie alla tecnologia moderna; Ecco la struttura tridimensionale dei filamenti di unadel[VIDEO]; Ferrara: giovane ubriaco al volante fermato dai Carabinieri provoca una situazione surreale; Tragico ritrovamento a Porto San Giorgio: scoperto il corpo di una donna in un B&B; L'Unione Europea e il Turismo delle Radici: Un'opportunità Economica e Culturale da Sfruttare; Laboratorio esperienziale in Biblioteca a Ladispoli: letture in inglese per i più piccoli; Approfondisci 🔍

C’è una stella zombie nella supernova del 1181 VIDEO

(ansa.it)

Si può finalmente dire risolto il mistero che per tantissimo tempo ha avvolto la supernova ... che si è scoperto viaggiano a circa 1.000 chilometri al secondo. Gli autori dello studio ritengono che ...

“Zombie Star”: guarda i resti della supernova del 1181

(toscanacalcio.net)

La supernova fu osservata nel 1181 da astronomi cinesi e giapponesi. Circa sei mesi dopo, la presunta nuova stella è scomparsa di nuovo dal cielo, secondo una dichiarazione dell’ISTA. Per questo ...

Un resto di supernova a dente di leone in 3D

(media.inaf.it)

Grazie al Keck Cosmic Web Imager è stato possibile studiare nel dettaglio il resto di supernova associato a Sn 1181. Servendosi dello spettrografo, i ricercatori hanno potuto creare una mappa 3D detta ...

Scoperto per la prima volta un buco nero triplo: perché mette in dubbio le vecchie teorie

(fanpage.it)

I fisici del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e del California Institute of Technolog (Caltech) hanno osservato per ... buchi neri si generino da una supernova, ovvero un'esplosione ...