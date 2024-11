Metropolitanmagazine.it - MotoGp | Annullato il GP di Valencia: nuova sede e nuove date in sospeso

(Di venerdì 1 novembre 2024) “Dopo aver valutato attentamente il potenziale impatto positivo delle gare dellasulleposticipate rispetto alla garanzia che nessuna singola risorsa venga distolta dagli sforzi di recupero dalla presenza della, il campionato e le autorità locali sono stati costretti a cancellare il GP di2024. Al posto di correre a, lacorrerà invece per. Il campionato metterà i nostri sforzi collettivi a sostegno dei fondi di soccorso già in atto per garantire che il nostro impatto positivo possa connettersi con l’area nel modo migliore per servire le persone e le comunità di cui facciamo parte da così tanto tempo. I nostri sforzi inizieranno durante il GP della Malesia e continueranno nell’ultimo round del 2024, con unache saranno annunciate non appena confermate.