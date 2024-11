LIVE – F1 GP Brasile 2024 | le prove libere in DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Latestuale delledel Gran Premio del. La F1 lascia Città del Messico per raggiungere il circuito di Interlagos, dove va in scena il ventunesimo appuntamento della stagione. L’autodromo brasiliano sarà palcoscenico di un nuovo weekend sprint, con il format che fa la sua quinta apparizione nel calendario corrente. Team e piloti sono dunque chiamati a seguire i ritmi serrati che impone il programma, affrontando una sola sessione di. L’appuntamento è per venerdì 1 novembre, con il semaforo verde che scatterà alle 15:30 italiane. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo la sessione, aggiornandovi in tempo reale su quanto succede in pista! PROGRAMMA E TV DEL WEEKEND PER AGGIORNARE PREMERE F5 O FARE REFRESH 15:25 – Buon pomeriggio amici di Sportface.