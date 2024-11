Roma si prepara a vivere un evento atteso da oltre tre anni: il derby serale tra Roma e Lazio. Scheduled per il 5 gennaio alle ore 20.45, la partita si terrà allo stadio Olimpico e rappresenta non solo una rivalità storica, ma anche un’occasione di ritrovo per i tifosi. La Lega Serie A ha ufficializzato i dettagli della 19esima e 20esima giornata del campionato, confermando questa importante sfida calcistica. Un’assenza prolungata e la risonanza del derby Il derby tra Roma e Lazio, famoso per la sua intensità e passione, non si disputava in orario serale dal gennaio 2021. Quella volta, seppure particolarmente significativa, è stata segnata dalla presenza di restrizioni a causa della pandemia da Covid-19, che ha impedito l’ingresso del pubblico. Gaeta.it - Il derby serale di Roma torna dopo tre anni: ecco la data e i dettagli Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter La città disi prepara a vivere un evento atteso da oltre tre: iltrae Lazio. Scheduled per il 5 gennaio alle ore 20.45, la partita si terrà allo stadio Olimpico e rappresenta non solo una rivalità storica, ma anche un’occasione di ritrovo per i tifosi. La Lega Serie A ha ufficializzato idella 19esima e 20esima giornata del campionato, confermando questa importante sfida calcistica. Un’assenza prolungata e la risonanza delIltrae Lazio, famoso per la sua intensità e passione, non si disputava in orariodal gennaio 2021. Quella volta, seppure particolarmente significativa, è stata segnata dalla presenza di restrizioni a causa della pandemia da Covid-19, che ha impedito l’ingresso del pubblico.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:-Lazioin notturna,il 5 gennaio; Ildidopo tre anni: ecco la data e i dettagli; Ildella Capitalein notturna dopo quasi 8 anni:-Lazio alle 20.45 del 5 gennaio;-Lazio, sia giocare in notturna: la Lega ha l'ok dell'Osservatorio. Svolta per ildel 5 genna; Il-Lazioin notturna: dalla paura per gli scontri alla fiducia; Serie A, ecco anticipi e posticipi della 19^ e 20^ giornata: ildiin notturna; Approfondisci 🔍

Roma-Lazio torna in notturna, derby serale il 5 gennaio

(msn.com)

(Adnkronos) - Il derby della Capitale torna a giocarsi in notturna. Roma-Lazio andrà in scena allo stadio Olimpico il 5 gennaio alle ore 20.45, come annunciato dalla Lega Serie A che ha reso noti anti ...

Il derby della Capitale torna in notturna dopo quasi 8 anni: Roma-Lazio alle 20.45 del 5 gennaio

(gazzetta.it)

Torna il derby di notte. Roma-Lazio del 5 gennaio si giocherà alle ore 20.45, con l’Olimpico a fare da palcoscenico ideale a una cornice suggestiva ed emozionante. Erano tre anni che nella Capitale ...

Roma-Lazio, si torna a giocare in notturna: la Lega ha l'ok dell'Osservatorio. Svolta per il derby del 5 gennaio

(msn.com)

Il fascino del passato tornerà ad avvolgere il prossimo derby del 5 gennaio: si potrà giocare in serale ... del Covid, Roma e Lazio non si affrontano in notturna. Era successo sempre più raramente già ...

Serie A, date e orari della 19ª e della 20ª giornata: torna il derby in versione serale

(ilromanista.eu)

La stracittadina tra Roma e Lazio si giocherà domenica 5 gennaio alle 20.45. La trasferta di Bologna è in programma il 12 dello stesso mese alle 18 ...