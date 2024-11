Guardie ecologiche. Erano presenti il sindaco Paolo Lupini, i vertici della Polizia Locale, i Coordinatori e i vertici delle Guardie ecologiche di Ferrara. Il primo incontro ha avuto come oggetto la definizione delle priorità del territorio nella prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, con particolare riferimento all’abbandono di rifiuti oltre alla fondamentale attività di educazione ambientale nelle scuole di primo e secondo grado, l’informazione alla popolazione in merito alla tutela dell’ambiente, i controlli sul benessere animale, il soccorso agli animali in stato di difficoltà. Ilrestodelcarlino.it - Guardie ecologiche, più operatori sul territorio per tutelare l’ambiente Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Si è svolta il 30 ottobre presso la sede del Comune di Voghiera la prima riunione operativa della nuova convenzione tra l’istituzione comunale e il raggruppamento provinciale ferrarese del Corpo. Erano presenti il sindaco Paolo Lupini, i vertici della Polizia Locale, i Coordinatori e i vertici delledi Ferrara. Il primo incontro ha avuto come oggetto la definizione delle priorità delnella prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, con particolare riferimento all’abbandono di rifiuti oltre alla fondamentale attività di educazione ambientale nelle scuole di primo e secondo grado, l’informazione alla popolazione in merito alla tutela del, i controlli sul benessere animale, il soccorso agli animali in stato di difficoltà.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, piùsul territorio per tutelare l’ambiente; Il "polmone verde" va a caccia di volontari. Un corso per aspiranti; Contrasto all’abbandono dei rifiuti e all’errato conferimento: ecco leambientali; Rifiuti in strada, al via i controlli delleambientali; Olbia, arriva la delibera: via i cinque ecobox; 76,5 milioni per la raccolta dei rifiuti; Approfondisci 🔍

Guardie ecologiche, più operatori sul territorio per tutelare l’ambiente

(msn.com)

Il Comune di Voghiera e il Corpo Guardie Ecologiche Ferrara siglano nuova convenzione per la tutela ambientale e il benessere animale. Nuove iniziative e formazione per ampliare il controllo del terri ...

Rifiuti abbandonati e Guardie Ecologiche fantasma: "La Giunta promette, ma i cittadini pagano..."

(giornalelavoce.it)

Il gruppo di minoranza ha presentato interrogazioni al Consiglio comunale, chiedendo chiarimenti sull'inefficacia delle Guardie Ecologiche e sull’aumento dell’abbandono di rifiuti ...

Le Guardie Ecologiche di Varese cercano volontari: “Le gente ancora non ci conosce ma il nostro lavoro è importante per la tutela ambientale”

(varese7press.it)

Stiamo parlando delle GEV, Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Varese, nate nel 2005 Legge Regionale 9/2005 (“Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”) e dal successivo ...

guardie ecologiche

(ilmetauro.it)

PESARO - Le Associazioni aderenti alla Consulta della Sostenibilità invitano i cittadini a partecipare all’evento pubblico che si terrà sabato 19 ottobre alle 16:30 presso la Sala Grande di Largo ...