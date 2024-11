Ilfattoquotidiano.it - Giuseppe Corona, divieto di dimora in Sicilia per il “re delle scommesse” dei clan mafiosi. Era uscito dal 41-bis per scadenza dei termini

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: La Corte d’Appello di Palermo ha applicato nuove misure cautelari nei confronti di, 56 anni, presunto boss mafioso condannato a 15 anni e due mesi in Appello per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, ma scarcerato nei giorni scorsi dal 41-bis, in attesa dell’esito del ricorso in Cassazione, perdeimassimi di custodia cautelare, essendo trascorsi sei anni dal primo arresto. Ora, su richiesta della Procura generale, i giudici gli hanno imposto ildiin, l’obbligo di permanenza nell’abitazione in orario notturno e l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria del luogo dove dimorerà.