Dati rubati: nell'archivio segreto il video di Berlusconi e Ruby, il nome di Andreotti e la mappa di tutti clan mafiosi. Il metodo Gallo

L'inchiesta sui Dati rubati fa tremare l'Italia e solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza e l'integrità dei dati riservati in possesso di ex ufficiali di polizia.

Inchiesta sui dati rubati, coinvolta un'agenzia di Trento

L'ex poliziotto Carmine Gallo Vendere come segreti di Stato carte già pubbliche, presentare come dossier da 007 atti processuali da mesi depositati in cancelleria. C'era anche questo tra i business… ...

Dossier, spiato l'ex agente segreto Marco Mancini. E spunta l'archivio di Andreotti

I più grandi segreti italiani, rubati e racchiusi nell’archivio degli spioni di Milano che puntavano a tenere in pugno il Paese a colpi ...

Da dove vengono questi dati rubati allo Stato

Le indagini hanno ricostruito il sistema pervasivo che avrebbe violato delicati archivi e banche dati di ministeri e forze dell'ordine ...