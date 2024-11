Nerdpool.it - Cosa intendeva Sauron dicendo di esistere “Da prima che il primo silenzio si rompesse”

Leggi tutto su Nerdpool.it

(Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- Nella stagione 1 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere,fa riferimento ai suoi inizi più antichi, ma le sue origini rimangono ambigue. Nella finale della stagione,si presenta come Halbrand, il supposto re del Sud, ma quando Galadriel lo affronta, lui non pronuncia il suo nome. Al contrario, afferma: “Sono stato sveglio dadella rottura del.” Riferimenti alla Potenza diLa stagione 2 non fornisce ulteriori dettagli sulla misteriosa affermazione diriguardo al “”, ma mostra il suo potere immortale. La sua abilità di trasformarsi rapidamente da Halbrand ad Annatar dimostra le capacità derivate dalla sua antica potenza.