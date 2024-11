ChatGPT si trasforma in motore di ricerca web in tempo reale - (Adnkronos) – OpenAI ha introdotto una nuova funzione di ricerca web in tempo reale per la sua intelligenza artificiale ChatGPT, attualmente disponibile per gli abbonati e in fase di distribuzione per gli utenti enterprise e educational nelle prossime settimane. L’integrazione rappresenta un passo strategico che mira a colmare il divario competitivo con altre piattaforme IA Leggi tutto su Periodicodaily.com (Periodicodaily.com - venerdì 1 novembre 2024)- (Adnkronos) – OpenAI ha introdotto una nuova funzione diweb inper la sua intelligenza artificiale, attualmente disponibile per gli abbonati e in fase di distribuzione per gli utenti enterprise e educational nelle prossime settimane. L’integrazione rappresenta un passo strategico che mira a colmare il divario competitivo con altre piattaforme IA

