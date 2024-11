Iodonna.it - Capelli rasati a zero, ma un sorriso immenso: la top model continua a combattere con la forza che ha sempre dimostrato dinanzi alla malattia

(Iodonna.it - venerdì 1 novembre 2024)- Fin dal primo giorno, ha deciso di non nascondersi, raccontando la sua battaglia contro il tumore ovarico sui social. Dopo aver mostrato le cicatrici dell’intervento, Bianca Balti ha pubblicato un video su TikTok in cui si mostra per la prima volta senza, al termine di una fase del suo trattamento chemioterapico. Nel video, la topappare completamente rasata e ha scelto di accompagnare la clip con la frase significativa: «Once a bad b**ch always a bad bitch». Questo messaggio, tradotto in italiano come «Se sei una tosta, lo sarai per», riflette la determinazione dellala nell’affrontare una fase così delicata. Tumore al seno: la scelta di Bianca Balti.