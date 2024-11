Budel: “Napoli-Atalanta, la miglior difesa contro il miglior attacco” - L’opinionista Dazn Alessandro Budel ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live sul match di Domenica alle 12.30 al Maradona. Budel: “Match davvero molto complicato per gli azzurri” Così Budel: “Napoli-Atalanta è anche la miglior difesa contro il miglior attacco della serie A ed è un match davvero molto complicato per gli azzurri. Il Napoli naturalmente ha la forza per respingere la forza offensiva dei bergamaschi, con Retegui, De Katealere e Lookman in grande forma. Ma ci sono anche le alternative che sono temibili, perché col Monza sono state le seconde linee, Zaniolo e soprattutto Samardzic, dell’attacco a risolverla. Quest’anno ho visto e commentato tante volte l’Atalanta, è una squadra che affrontarla nei duelli si rischia grosso, leggasi la gara col Verona. E’ pur vero che allo stesso modo mercoledì il Monza ha tenuto bene il campo. Terzotemponapoli.com - Budel: “Napoli-Atalanta, la miglior difesa contro il miglior attacco” Leggi tutto su Terzotemponapoli.com (Terzotemponapoli.com - venerdì 1 novembre 2024)- L’opinionista Dazn Alessandroha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live sul match di Domenica alle 12.30 al Maradona.: “Match davvero molto complicato per gli azzurri” Così: “è anche laildella serie A ed è un match davvero molto complicato per gli azzurri. Ilnaturalmente ha la forza per respingere la forza offensiva dei bergamaschi, con Retegui, De Katealere e Lookman in grande forma. Ma ci sono anche le alternative che sono temibili, perché col Monza sono state le seconde linee, Zaniolo e soprattutto Samardzic, dell’a risolverla. Quest’anno ho visto e commentato tante volte l’, è una squadra che affrontarla nei duelli si rischia grosso, leggasi la gara col Verona. E’ pur vero che allo stesso modo mercoledì il Monza ha tenuto bene il campo.

IL PENSIERO - Budel: "Napoli? Con l'Atalanta sarà un match davvero complicato"

“Napoli-Atalanta è anche la miglior difesa contro il miglior attacco della serie A – ha detto l’opinionista Dazn Alessandro Budel a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – ed è un match davvero mo ...

Napoli-Atalanta, si sfidano la migliore difesa contro il migliore attacco del campionato

Che il match tra Napoli ed Atalanta sia di alta classifica è fin troppo chiaro ... E domenica si affrontano la migliore difesa contro il migliore attacco della serie A. Uno scontro tra titani.

Napoli-Atalanta è sfida scudetto. E Retegui sfida Big Rom

Al Maradona si sfidano le due squadre più in forma del campionato: 5 vittorie consecutive per gli azzurri, 4 per gli uomini di Gasperini ...

Budel: "McTominay è uno dei migliori acquisti della Serie A. Nel Napoli c'è un altro giocatore insostituibile"

Quindi, no, il Napoli non può fare a meno di Lobotka”. Chiusura di Budel: “McTominay forse è stato tra i più prorompenti in Italia. É stato tra i migliori acquisti dell’intera Serie A.