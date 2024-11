Auto fuori strada nel biellese, morto bimbo di 4 anni (Di venerdì 1 novembre 2024) (Adnkronos) – E' morto, dopo il ricovero all'Ospedale Regina Margherita di Torino, il bambino di 4 anni rimasto gravemente ferito in un incidente nel biellese, a Trivero, nella frazione Ferrero, dove un'Auto è finita fuori strada poco dopo mezzanotte. Inutili tutte le manovre per rianimarlo: il bimbo era arrivato con l'elicottero notturno già in condizioni Leggi tutto su Periodicodaily.com (Di venerdì 1 novembre 2024) (Adnkronos) – E', dopo il ricovero all'Ospedale Regina Margherita di Torino, il bambino di 4rimasto gravemente ferito in un incidente nel, a Trivero, nella frazione Ferrero, dove un'è finitapoco dopo mezzanotte. Inutili tutte le manovre per rianimarlo: ilera arrivato con l'elicottero notturno già in condizioni

Auto fuori strada nel Biellese, morto bimbo di 4 anni

È morto all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di 4 anni che, la scorsa notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Trivero, in provincia di Biella. Il piccolo si trovava nell'au ...

Incidente a Trivero, auto finisce fuori strada: grave bimbo di 4 anni. Feriti anche i genitori e i due fratellini

Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente nel biellese, a Trivero, nella frazione Ferrero, dove un'auto è finita fuori strada poco dopo mezzanotte. Il ...

Auto fuori strada nel Biellese, morto un bimbo di 4 anni

Tragedia a Trivero, in provincia di Biella, dove un bimbo di quattro anni è morto per le gravi ferite riportate in un incidente stradale. Lo schianto nella notte, con il piccolo trasportato in ...

Tragico incidente la notte di Halloween: auto fuori strada nel Biellese, morto un bimbo di 4 anni

Tragico incidente la notte di Halloween: auto fuori strada nel Biellese, morto un bimbo di 4 anni L’incidente mortale a Trivero (Biella). Un’auto con a bordo una famiglia di genitori coi 3 figli è fin ...