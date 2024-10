WTA Hong Kong, Fernandez passeggia con Birrell. Zakharova e Lamens sorprendono Gracheva e Bucsa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Decise anche le altre quattro giocatrici ai quarti di finale del torneo WTA di Hong Kong. E rispetto a ieri, in cui i pronostici erano stati rispettati, sopravvive solo una testa di serie: parliamo di Leylah Annie Fernandez, che dopo un primo set equilibrato imprime lo strappo nel finale e straborda nel secondo contro Kimberley Birrell, offrendo ai posteri un duello tutto nordamericano con Bernarda Pera. Fuori invece Varvara Gracheva e Cristina Bucsa, settima e ottava giocatrice del seeding. Per la prima arriva un ko in quello che fino a qualche mese fa sarebbe stato un derby russo con Anastasia Zakharova, che domina senza mezzi termini la partita. La spagnola si fa invece sorprendere da un cliente ostico come Suzan Lamens, che pare aver ritrovato la forma del torneo di Osaka vinto dalle qualificazioni. Oasport.it - WTA Hong Kong, Fernandez passeggia con Birrell. Zakharova e Lamens sorprendono Gracheva e Bucsa Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Decise anche le altre quattro giocatrici ai quarti di finale del torneo WTA di. E rispetto a ieri, in cui i pronostici erano stati rispettati, sopravvive solo una testa di serie: parliamo di Leylah Annie, che dopo un primo set equilibrato imprime lo strappo nel finale e straborda nel secondo contro Kimberley, offrendo ai posteri un duello tutto nordamericano con Bernarda Pera. Fuori invece Varvarae Cristina, settima e ottava giocatrice del seeding. Per la prima arriva un ko in quello che fino a qualche mese fa sarebbe stato un derby russo con Anastasia, che domina senza mezzi termini la partita. La spagnola si fa invece sorprendere da un cliente ostico come Suzan, che pare aver ritrovato la forma del torneo di Osaka vinto dalle qualificazioni.

