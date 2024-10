Gaeta.it - Un intervento speciale per un piccolo eroe: un bimbo di 4 anni operato con l’aiuto di Spiderman

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore di Roma, un evento toccante ha portato un mix di emozioni e speranza nella vita di un bambino di soli quattro. Checco, un giovanissimo paziente del Policlinico Umberto I, ha affrontato con coraggio un delicatochirurgico dopo un mese di chemioterapia per un tumore al rene. A far compagnia aldurante questa prova difficile è stato un ospite d’eccezione: un volontario travestito da, il superche ha sempre ispirato i bambini di tutto il mondo. Questo episodio non solo ha reso l’atmosfera più leggera, ma ha anche dimostrato quanto la forza e la determinazione possano influenzare il percorso di cura. L’importanza del supporto emotivo nei percorsi di cura Affrontare una malattia grave in tenera età è un’esperienza estremamente difficile, sia per il bambino che per la sua famiglia.