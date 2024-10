Turchia: arrestato il sindaco del principale partito di opposizione (Di giovedì 31 ottobre 2024) In Turchia è stato arrestato il sindaco del principale partito di opposizione con l’accusa di avere legami con il partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). L’arresto del sindaco e di altri è avvenuto una settimana dopo l’attacco alla Turkish Aerospace Industries (TAI), azienda statale nei pressi di Ankara. L’attacco è stato rivendicato dal PKK. arrestato Periodicodaily.com - Turchia: arrestato il sindaco del principale partito di opposizione Leggi tutto 📰 Periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Inè statoildeldicon l’accusa di avere legami con ildei Lavoratori del Kurdistan (PKK). L’arresto dele di altri è avvenuto una settimana dopo l’attacco alla Turkish Aerospace Industries (TAI), azienda statale nei pressi di Ankara. L’attacco è stato rivendicato dal PKK.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: «Contatti con il PKK»:di una municipalità di Istanbul, rimossoeletto con il partito filocurdo a Van;, schede annullate e sindaci già rimossi: ribaltato il voto curdo;, la polizia haalmeno 15 persone al Pride di Istanbul; L’ombra dell’Isis sulla, un’altra ambiguità di Erdogan;, Ankara riconosce la vittoria delcurdo: la decisione dopo le proteste di piazza; Approfondisci 🔍

Cosa si sa dell’attacco armato in Turchia

(ilpost.it)

È stato compiuto nella sede della Società aerospaziale turca, dove sono state uccise cinque persone: in risposta la Turchia sta bombardando obiettivi legati al PKK ...

