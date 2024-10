"Treni regionali a metà prezzo per chi ha meno di 25 anni" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Sconto del 50% sui biglietti del treno fino a 25 anni di età". È il provvedimento approvato ieri dal Consiglio regionale della Toscana, proposto dal consigliere Stefano Scaramelli (Italia viva) e con i voti favorevoli di Pd, Iv, M5S e gruppo misto (contrari Fdi). "Ringrazio le colleghe e i colleghi per il largo consenso, a partire dalla presidente della commissione cultura Cristina Giachi che ha prodotto emendamenti al testo – ha detto Scaramelli - perché questo atto rappresenta un passo fondamentale dal punto di vista culturale e ambientale. Incentivare tra i giovani l’uso della mobilità su rotaia, favorire uno sviluppo culturale e ambientale sostenibile, offrire pari opportunità tra chi vive in provincia, in periferia e nei grandi centri è una piccola rivoluzione culturale". Lanazione.it - "Treni regionali a metà prezzo per chi ha meno di 25 anni" Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Sconto del 50% sui biglietti del treno fino a 25di età". È il provvedimento approvato ieri dal Consiglio regionale della Toscana, proposto dal consigliere Stefano Scaramelli (Italia viva) e con i voti favorevoli di Pd, Iv, M5S e gruppo misto (contrari Fdi). "Ringrazio le colleghe e i colleghi per il largo consenso, a partire dalla presidente della commissione cultura Cristina Giachi che ha prodotto emendamenti al testo – ha detto Scaramelli - perché questo atto rappresenta un passo fondamentale dal punto di vista culturale e ambientale. Incentivare tra i giovani l’uso della mobilità su rotaia, favorire uno sviluppo culturale e ambientale sostenibile, offrire pari opportunità tra chi vive in provincia, in periferia e nei grandi centri è una piccola rivoluzione culturale".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "a metà prezzo per chi ha meno di 25 anni"; Trenitalia, buono sconto Giornata Mondiale dell'ambiente; “Italia in Tour 5” a metà prezzo: viaggia con Trenitalia 5 giorni a 24,50€!; Sciopero nazionale deiil 6 e 7 luglio, stop di 24 ore per Fs e Trenord: cosa sapere; Attenzione ai falsi abbonamenti gratuiti per bus e, la linea Roma Bari tagliata a metà: come cambia il servizio e come richiedere il rimborso; Approfondisci 🔍

"Treni regionali a metà prezzo per chi ha meno di 25 anni"

(lanazione.it)

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato uno sconto del 50% sui biglietti del treno fino ai 25 anni di età, con l'obiettivo di incentivare la mobilità su rotaia tra i giovani e favorire uno s ...

Il treno giapponese Maglev, tra i più veloci del mondo e senza conducente

(siviaggia.it)

Viaggiare ad alta velocità e accorciare le distanze grazie a un mezzo di trasporto innovativo che sfrutta un sistema di lievitazione magnetica.

Treno Ferrara-Codigoro, linea elettrificata: ecco quando

(msn.com)

Ferrara Procede a pieno ritmo la transizione energetica dei trasporti regionali attraverso la progressiva elettrificazione del “corridoio ferroviario” Parma-Codigoro: la tratta Parma-Suzzara-Poggio Ru ...

Treni, nuovo vertice in regione: da dicembre circolazione più snella nel nodo di Milano

(rainews.it)

Tra le proposte liberare i binari su Bovisa, Garibaldi e Centrale. Palazzo Lombardia chiede una comunicazione più tempestiva e di limitare le interferenze dei convogli merci. Fontana: "Siamo dalla par ...