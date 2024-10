Tre nuove residenze universitarie in Puglia, aggiudicate le gare: una è a Brindisi (Di giovedì 31 ottobre 2024) aggiudicate nei tempi le gare di appalto dei lavori di riqualificazione dei tre immobili di pregio da riconvertire in nuove residenze universitarie dell'Adisu. Si tratta di Palazzo Frisini di Taranto, dell'ex Caserma Cimmarrusti di Lecce e di Palazzo Cassa Mutua Artigiani di Brindisi, ammessi al Brindisireport.it - Tre nuove residenze universitarie in Puglia, aggiudicate le gare: una è a Brindisi Leggi tutto 📰 Brindisireport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)nei tempi ledi appalto dei lavori di riqualificazione dei tre immobili di pregio da riconvertire indell'Adisu. Si tratta di Palazzo Frisini di Taranto, dell'ex Caserma Cimmarrusti di Lecce e di Palazzo Cassa Mutua Artigiani di, ammessi al

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, aggiudicate le gare di appalto per Palazzo Frisini a Taranto, ex Caserma Cimmarrusti a Lecce e Palazzo Cassa Mutua Artigiani a Brindisi;in Puglia, aggiudicate le gare: una è a Brindisi; In Pugliaimmobili di pregio diventanoa Torino, Grugliasco e Novara; Gare d'appalto per: 630 posti letto disponibili entro il 2027; Edilizia universitaria, a Torino in gara alloggi per studenti dal valore di 62,7 milioni; Approfondisci 🔍

Tre nuove residenze universitarie in Puglia, aggiudicate le gare: una è a Brindisi

(brindisireport.it)

Si tratta di Palazzo Cassa Mutua Artigiani. Ottenuto il finanziamento nella primavera del 2024 con Adisu Puglia, si è proceduto nei mesi di luglio e agosto alla pubblicazione delle gare telematiche ...

Puglia: in arrivo tre nuove residenze universitarie

(giornaledipuglia.com)

BARI - Aggiudicate nei tempi le gare di appalto dei lavori di riqualificazione dei tre immobili di pregio da riconvertire in nuove residenze universitarie dell’Adisu. Si tratta di Palazzo Frisini di T ...

In Puglia tre immobili di pregio diventano residenze universitarie

(trmtv.it)

Si tratta di Palazzo Frisini di Taranto, dell'ex caserma Cimmarrusti di Lecce e di palazzo Cassa mutua artigiani di Brindisi.

Posti letto per universitari, dal Mur 187 milioni di euro. Per gli studenti non basta: “Sono 830.000 gli studenti fuorisede”

(orizzontescuola.it)

"Con ulteriori 187 milioni è stato rifinanziato il quinto bando della legge 338/2000 per la realizzazione di strutture universitarie.