Cityrumors.it - Robert De Niro paragona Donald Trump a “Il Padrino”: le dichiarazioni che hanno scosso l’America

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Desi scaglia ancora una volta contro, lo fa da una televisione francese, intervistato da Èlise Lucet. Èlise Lucet fa il colpaccio. La giornalista intervistaDe, ma quello che andrà in onda il prossimo 5 novembre su Envoyé Spécial non è un semplice colloquio. Si tratta di un vero e proprio incontro: un faccia a faccia che potrebbe mettere in risalto diversi aspetti. Non solo legati al cinema.De(Ansa Foto) Cityrumors.itL’attore si confronta a cuore aperto davanti alla giornalista francese. Non soltanto perchè la sua fama la precede, ma perchè Desi fida. E quando l’attore sceglie di aprirsi con qualcuno lo fa senza remore. Quindi l’intervista è una vera e propria conversazione andata in scena nel suo ristorante di New York: contesto informale che consente ulteriormente di aprirsi, ma stavolta non ci sono sconti.