Gaeta.it - Quattro persone agli arresti domiciliari per presunti dossieraggi illeciti a Milano

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dopo l’operazione che ha portato all’arresto diindividui accusati di far parte di una presunta associazione criminale, si intensificano le indagini suiin Italia. Gli arrestati, collocati, hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari, ma hanno rilasciato alcune dichiarazioni spontanee durante gli interrogatori. La gravità delle accuse associata alle testimonianze fornisce uno spaccato complesso di questa situazione, che secondo l’accusa costituisce un “serio pericolo per la sicurezza e la personalità dello Stato”. Interrogatori e reazioni degli arrestati Al Palazzo di Giustizia di, oggi si è svolto un intenso e mediatico interrogatorio, in cui le telecamere erano puntate suiarrestati.