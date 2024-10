Ilgiorno.it - Omaggio fotografico a Dario Zigiotto, anima del festival di Villa Arconati

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bollate, 31 ottobre 2024 – La Fondazione Augusto Rancilio rende, co-fondatore deldimorto lo scorso gennaio all'età di 69 anni. Domenica 3 Novembre alle ore 11 nella Sala Museo dellasi terrà la presentazione del volume "sognatore di musica" con le fotografie di Angelo Redaelli. Una una delle più belle anime deldi, raccontata attraverso il racconto per immagini di uno dei fotografi più vicini al, ma soprattutto attraverso lo sguardo di un suo amico. Animo sensibileper la sua competenza, per il suo garbo, per la costanza della sua presenza, per la sua ospitalità verso gli artisti non importa se già famosi o all’inizio della loro carriera, è stato uno dei maggiori protagonisti delmusical che si svolge nelladal 1989.