Meteo estivo e ponte di Ognissanti spingono il turismo | attese 45 milioni di presenze

Primacampania.it - Meteo estivo e ponte di Ognissanti spingono il turismo: attese 4,5 milioni di presenze

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA – Uninsolitamente mite per fine ottobre, che somiglia più a un’estate tardiva, sta favorendo un boom di prenotazioni per ildi. Secondo le stime del Centro Studi Turistici di Firenze per AssoConfesercenti, dal 31 ottobre al 3 novembre il 74% delle camere disponibili risulta già prenotato, con circa 4,5dinelle strutture italiane. Il tasso di occupazione è superiore di sei punti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante un calendario meno favorevole. Il trend positivo delè confermato da un aumento del +2,5% dei pernottamenti nei primi dieci mesi dell’anno, trainato dalla domanda internazionale, constraniere in crescita tra il 9% e il 10%. Da gennaio a ottobre, i turisti arrivati in Italia dovrebbero toccare i 121,3(+0,5%), con pernottamenti a quota 423,1(+2,5%).