Lapresse.it - Luca Bizzarri bloccato in treno, il comico: “Viva Salvini”

Leggi tutto 📰 Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Il capomi ha appena detto che potrei non riuscire ad arrivare e a fare lo spettacolo. Nel caso non riuscissi ad arrivare a Firenze: citofonare al ministero delle Infrastrutture che evidentemente ha cose più importanti da fare”., in viaggio su unda Bologna diretto a Firenze, racconta sul suo profilo Instagram la sua disavventura e se la prende con Matteo. Ilsi stava dirigendo nel capoluogo toscano per il suo spettacolo ‘Non hanno un amico’ ma ha dovuto rimandarlo a causa del blocco delsu cui si trovava. “Ho preso questo Bologna-Bologna che ci ha messo tre ore e mezza, con una rivoluzione sule assalto al bar però, devo dire la verità, pensavo ci potessero essere morti e feriti, invece no”, scherzache aggiunge: “Purtroppo ho lasciato ormai degli amici, perché si creano amicizie, che adesso devono arrivare a Napoli.