Javier riceve un aereo al Grande Fratello dopo la rottura con Shaila (Di giovedì 31 ottobre 2024) Javier Martinez è l’unico concorrente di questa edizione del Grande Fratello ad aver ricevuto ben due aerei singoli (quindi non dedicati a una ship) a distanza di due settimane l’uno dall’altro. Il primo, dello scorso 15 ottobre, ha fatto sventolare uno striscione con scritto: “I buoni vincono sempre“. Il secondo, invece, che ha volato sopra la Casa pochi minuti fa, ha portato la scritta: “Javi vola alto, l’Italia sa“. I profili social del pallavolista hanno ovviamente ringraziato. Javier vola da solo e smaschera Shaila Da quando Shaila Gatta lo ha “mollato” preferendogli Lorenzo Spolverato, Javier Martinez sta effettivamente volando da solo. E lo fa anche più leggero, considerando quanti sassolini si è tolto dalle scarpe. “Io Shaila l’ho sempre tutelata, anche quando diceva che non ci eravamo baciati e invece mi baciava tutte le notti. Biccy.it - Javier riceve un aereo al Grande Fratello dopo la rottura con Shaila Leggi tutto 📰 Biccy.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Martinez è l’unico concorrente di questa edizione delad aver ricevuto ben due aerei singoli (quindi non dedicati a una ship) a distanza di due settimane l’uno dall’altro. Il primo, dello scorso 15 ottobre, ha fatto sventolare uno striscione con scritto: “I buoni vincono sempre“. Il secondo, invece, che ha volato sopra la Casa pochi minuti fa, ha portato la scritta: “Javi vola alto, l’Italia sa“. I profili social del pallavolista hanno ovviamente ringraziato.vola da solo e smascheraDa quandoGatta lo ha “mollato” preferendogli Lorenzo Spolverato,Martinez sta effettivamente volando da solo. E lo fa anche più leggero, considerando quanti sassolini si è tolto dalle scarpe. “Iol’ho sempre tutelata, anche quando diceva che non ci eravamo baciati e invece mi baciava tutte le notti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La festa entra nel vivo; "Da 6 mesi e per sempre": Unfirmato #Maxers; Letizia Petrisuntutto per lei; Unper tre inquilini; Il primoper Sergio D'Ottavi; Lorenzo Spolverato a confronto con i suoi coinquilini; Approfondisci 🔍

Aereo al GF per Shaila Gatta e Javier Martinez: lui riceve una sorpresa inattesa

(tutto.tv)

Aereo al GF per Shaila Gatta e Javier Martinez: lui riceve una sorpresa inattesa ...

Aereo al GF per Shaila Gatta e Javier Martinez: lui riceve una sorpresa inattesa

(informazione.it)

Specie quest’ultimo ha ricevuto ben due messaggi da parte dei suoi fan, che l’hanno lasciato senza parole. L’aereo per Javier Martinez al GF lo spiazza A quanto pare, il pubblico da casa ...

Due inaspettati aerei per Javier Martinez e Shaila Gatta

(grandefratello.mediaset.it)

Javier si rivolge a Lorenzo e esclama: “Visto, non si smette mai Lollo”. La ballerina è entusiasta delle attenzioni ricevute e afferma: “Ci sono due fazioni ragazzi”. Il messaggio dell'aereo è stato ...

Javier e Shaila vengono sorpresi da un altro aereo per loro

(grandefratello.mediaset.it)

Shaila, che si trovava in giardino a parlare con Helena, corre subito al centro del giardino e chiama Javier ... “Che bello!”, esclama Javier, grato dell'amore ricevuto. La ballerina non riesce a ...