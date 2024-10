Italia, crescita dei consumatori vegetariani e vegani: un cambiamento significativo nella dieta nazionale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, la tendenza verso scelte alimentari più sostenibili ha guadagnato sempre più attenzione in Italia. Secondo il Rapporto Italia di Eurispes, pubblicato a maggio, il numero di Italiani che rinuncia alle proteine animali è in costante aumento. Questo cambiamento non è solo un fenomeno locale, ma si inserisce in un contesto globale che evidenzia la crescente consapevolezza delle problematiche ambientali e della salute. La crescita dei vegetariani e vegani in Italia Il Rapporto Italia ha rivelato che il 7,2% del campione intervistato ha dichiarato di essere vegetariano, un dato che segna il massimo degli ultimi dieci anni. Gaeta.it - Italia, crescita dei consumatori vegetariani e vegani: un cambiamento significativo nella dieta nazionale Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, la tendenza verso scelte alimentari più sostenibili ha guadagnato sempre più attenzione in. Secondo il Rapportodi Eurispes, pubblicato a maggio, il numero dini che rinuncia alle proteine animali è in costante aumento. Questonon è solo un fenomeno locale, ma si inserisce in un contesto globale che evidenzia la crescente consapevolezza delle problematiche ambientali e della salute. LadeiinIl Rapportoha rivelato che il 7,2% del campione intervistato ha dichiarato di essere vegetariano, un dato che segna il massimo degli ultimi dieci anni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:deie vegani: un cambiamento significativo nella dieta nazionale; Inflazione ina ottobre: analisi dei settori e del contesto europeo; Alternative plant based in aumento. Inbusiness da 500 mln €; L’è terza in Europa per consumo di cibi vegani; Settesu 10 sono flexitariani, ossiaflessibili; Il consumo di prodotti a base di carne vegetale fuori casa è aumentato del 50% nei Paesi “Big Five” europei; Approfondisci 🔍

Carne coltivata: in Italia la ricerca continua e la sostengono i cittadini

(vegolosi.it)

Prima domanda: al posto dei medium di crescita ... italiana, ci auguriamo che il Parlamento italiano riconosca l’importanza di fidarsi del processo scientifico, tecnico, sociologico e umanistico, ...

Se il mercato vegano cresce è grazie ai flexitariani, i "vegetariani flessibili"

(gamberorosso.it)

Il mercato plant-based va alla grande ma il merito non è dei vegani: ecco chi sono i consumatori che più influenzano il settore ...

Il biologico in Italia supera i 9 miliardi

(msn.com)

Il fatturato del comparto biologico in Italia ha superato i 9 miliardi di euro, con una crescita del 4,9% a volume e del ... sintesi chimica e di accorciare la distanza tra produttore e consumatore ...

World Vegan Day: crescono le ricerche on line su prodotti vegetariani e vegani

(teatronaturale.it)

Cresce l'attenzione per una dieta vegana ma le promozioni rappresentano un elemento decisivo: l'80% degli italiani ha affermato di acquistare prodotti vegani soprattutto in offerta ...