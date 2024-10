Tg24.sky.it - Inverno 2024 dominato dal vortice Polare, ecco quando arrivano gelo e neve

Leggi tutto 📰 Tg24.sky.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Temperature gelide e nevicate intense si abbatteranno su tutta Europa durante i mesi invernali. Come spiega ilMeteo.it, le ondate gelide, lae le condizioni generali del meteo durante la stagione invernale sono spesso innescate dal comportamento e dall'evoluzione deltaleè debole, meno intenso, può dividersi in due o più parti e spostarsi verso sud, quindi verso i Paesi europei, portando con sé il suo carico di aria molto fredda.  La stagione invernale è ancora lontana ma anche in Italia dobbiamo prepararci a fasi diintenso anche se di breve durata. Queste fasi, seppur rapide, potranno provocare eventi di una certa rilevanza, anche dia bassa quota o fino in pianura.