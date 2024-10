Intesa Sanpaolo i risultati del terzo trimestre 2024 | utile netto a 72 miliardi

Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, i risultati del terzo trimestre 2024: utile netto a 7,2 miliardi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il consiglio di amministrazione diha approvato irelativi al, che evidenziano la capacità della banca di generare una solida redditività sostenibile. Nei primi nove mesi dell’anno è stato registrato unpari a 7,2di euro (+17,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023) e previsto a oltre 8,5nell’interoe a 9nel 2025. Il risultato corrente lordo è risultato pari a 11.420 milioni di euro, in crescita del 13,4 per cento, mentre il risultato della gestione operativa è aumentato del 14,2 per cento, con proventi operativi netti su dell’8,5 per cento.