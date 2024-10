Inchiesta dossieraggi Milano, un arrestato all’interrogatorio con il gip: «Facevo report, temo per la mia incolumità e quella della mia famiglia» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono iniziati gli interrogatori di garanzia davanti al gip Fabrizio Filice e già arrivano le prime ammissioni nell’ambito dell‘Inchiesta sui presunti dossieraggi in cui sono coinvolti l’agenzia investigativa Equalize e l’ex super-poliziotto Carmine Gallo. La società, del presidente autosospeso della Fondazione Fiera Milano l’indagato Enrico Pazzalli, avrebbe avuto accesso in maniera abusiva a banche dati protette e avrebbe offerte dei dossier ai suoi clienti. «temo per l’incolumità mia e della mia famiglia, mi passavano i dati e io Facevo i report, eseguivo», il senso delle dichiarazioni rese da Massimiliano Camponovo, come riporta Ansa. Camponovo è uno dei 4 arrestati, insieme a Gallo, l’hacker Samuele Calamucci e un’altra persona. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono iniziati gli interrogatori di garanzia davanti al gip Fabrizio Filice e già arrivano le prime ammissioni nell’ambito dell‘sui presuntiin cui sono coinvolti l’agenzia investigativa Equalize e l’ex super-poliziotto Carmine Gallo. La società, del presidente autosospesoFondazione Fieral’indagato Enrico Pazzalli, avrebbe avuto accesso in maniera abusiva a banche dati protette e avrebbe offerte dei dossier ai suoi clienti. «per l’mia emia, mi passavano i dati e io, eseguivo», il senso delle dichiarazioni rese da Massimiliano Camponovo, come riporta Ansa. Camponovo è uno dei 4 arrestati, insieme a Gallo, l’hacker Samuele Calamucci e un’altra persona.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, unall'interrogatorio con il gip: «Facevo report, temo per la mia incolumità e quella della mia famiglia;su: le dichiarazioni di unrivelano preoccupazioni;, Calamucci: "Gli israeliani ci propongono un lavoro da un milione di euro";hacker e dossieraggio, oltre 800mila gli spiati. Indagato Barletta, ex Leonardo;hacker: dossier su La Russa e il figlio Geronimo. Si autosospendono Barletta (Sea) e ...; Spiate le alte cariche Stato, 'pericolo per democrazia'; Approfondisci 🔍

Un arrestato al gip, 'facevo report, temo per incolumità'

(giornaledibrescia.it)

MILANO, 31 OTT - "Temo per l'incolumità mia e della ... E' questo il senso delle dichiarazioni rese da Massimiliano Camponovo, uno dei 4 arrestati nell'inchiesta milanese sui presunti dossieraggi.

Inchiesta dossieraggi, Calamucci: "Gli israeliani ci propongono un lavoro da un milione di euro"

(rainews.it)

L'hacker arrestato nell'ambito dell'indagine della Dda di Milano intercettato nel febbraio 2023 dice: "A noi loro ci hanno dato quaranta kappa" ...

Inchiesta dati rubati, interrogatori di garanzia. Gallo da super poliziotto ad arrestato: “È la vita”

(quotidiano.net)

Milano, sfilano a palazzo di giustizia Carmine Gallo, Nunzio Samuele Calamucci e gli altri personaggi coinvolti nell’operazione della Dda. Nessuno risponde al gip ...

Inchiesta hacker: i dossieraggi, i clienti e le vittime. Cosa sappiamo finora

(msn.com)

Il caso dossieraggio nasce dall’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Milano che venerdì 25 ottobre ha portato alla luce un network di presunti spioni guidato dall’ex super poliziotto Car ...