Iltempo.it - Gerry Scotti sbanca tutto, Amadeus resta fermo e Sciarelli una conferma

Leggi tutto 📰 Iltempo.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli ascolti e i dati Auditel di mercoledì 30 ottobre 2024 vedono, in prima serata su Rai1, il film Il diritto di contare (2016) con Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe totalizzare il 12.3% di share, pari a una media di 1.941.000 spettatori. Su Canale5 la quarta puntata di Io Canto Generation contotalizza invece una media di 2.178.000 teste pari al 15.4% di share, vincendo la serata seppur in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rai2, la nuova serie Tv L'ispettore Stucky con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova e ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas debutta con una media di 1.525.000 spettatori pari all'8.0%, quarto programma più visto in prima serata. Per l'approfondimento, Chi l'ha visto? condotto da Federicasu Rai3 vola al 10.5% di share pari a una media di 1.641.000 telespettatori, terzo programma più visto in prima serata.