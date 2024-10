Dropbox licenzia oltre 500 dipendenti: il 20 per cento del totale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dropbox ha annunciato una nuova ondata di licenziamenti a poco più di 12 mesi dalla precedente. I tagli coinvolgeranno 528 dipendenti, pari al 20 per cento della forza lavoro totale della società di file-sharing fra le più importanti al mondo. A dare la notizia agli impiegati tramite email è stato il Ceo Drew Houston in persona, assumendosi la piena responsabilità della decisione. Parlando di un «periodo di transizione», ha spiegato come l’azienda si veda costretta a stringere la cinghia in aree laddove precedentemente aveva «sovrainvestito», al fine di dare vita a una struttura «più snella ed efficiente». Si tratta della seconda ondata di tagli al personale dopo quella di aprile 2023, costata il posto ad altri 500 dipendenti. «Sono sinceramente dispiaciuto per chi è stato colpito da questo cambiamento», ha aggiunto il Ceo in un comunicato sul blog ufficiale. Lettera43.it - Dropbox licenzia oltre 500 dipendenti: il 20 per cento del totale Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha annunciato una nuova ondata dimenti a poco più di 12 mesi dalla precedente. I tagli coinvolgeranno 528, pari al 20 perdella forza lavorodella società di file-sharing fra le più importanti al mondo. A dare la notizia agli impiegati tramite email è stato il Ceo Drew Houston in persona, assumendosi la piena responsabilità della decisione. Parlando di un «periodo di transizione», ha spiegato come l’azienda si veda costretta a stringere la cinghia in aree laddove precedentemente aveva «sovrainvestito», al fine di dare vita a una struttura «più snella ed efficiente». Si tratta della seconda ondata di tagli al personale dopo quella di aprile 2023, costata il posto ad altri 500. «Sono sinceramente dispiaciuto per chi è stato colpito da questo cambiamento», ha aggiunto il Ceo in un comunicato sul blog ufficiale.

