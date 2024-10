Quifinanza.it - Decreto cybersicurezza tra tensioni e rinvii: perché divide l’esecutivo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Unattesissimo in materia di, che avrebbe dovuto stabilire linee guida definitive, sembra ancora in attesa. Dopo un rinvio strategico, il provvedimento potrebbe essere discusso nella seconda metà di novembre, all’indomani del terzo appuntamento del tavolo tecnico a Palazzo Chigi. Il testo, nelle intenzioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, assegnerebbe alla Procura nazionale antimafia la gestione delle indagini legate alla criminalità informatica, affiancando le autorità giudiziarie in uno scenario sempre più complesso. Ilfantasma: dietro le quinte di uno scontro politico Ilsulla sicurezza informatica, comparso e poi misteriosamente ritirato dall’ordine del giorno del Consiglio dei ministri in meno di un’ora, non è solo un colpo di scena burocratico.