Chi è Valentina Gemignani nuovo Capo di gabinetto di Giuli

(Di giovedì 31 ottobre 2024) E’la nuovadial ministero della Cultura, dirigente del Tesoro e di prima fascia del Mef dal 2020. Dopo Gilioli e poi Francesco Spano, Alessandroper il suo ministero sceglie ora una donna, dopo aver dato corso a una più equa parità di genere anche sui membri della commissione per i fondi al cinema.è nata a Chieti nel 1972, laureata in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Teramo nel 1994 e in Scienze dell’Amministrazione, presso lo stesso ateneo nel 2006, abilitata alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello dell’Aquila nel 1997. Ha conseguito l’Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche presso SDA Bocconi nel 2019.è sposata con Basilio Catanoso, deputato catanese del centrodestra per quattro legislature.