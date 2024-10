Arrestati tre tunisini a Trento per violazione del divieto di dimora e precedenti legami con lo spaccio di droga (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, a Trento, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di tre uomini di origine tunisina. Questi erano già sotto misura cautelare, ma avevano continuato a violare le disposizioni imposte dal giudice. Si tratta di un episodio significativo all’interno della lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia. Il contesto degli arresti e l’operazione della Squadra Mobile Il provvedimento di arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile della Questura di Trento, sulla base di un’ordinanza che sostituisce il divieto di dimora in questa provincia con la custodia cautelare in carcere. Gaeta.it - Arrestati tre tunisini a Trento per violazione del divieto di dimora e precedenti legami con lo spaccio di droga Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, a, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di tre uomini di origine tunisina. Questi erano già sotto misura cautelare, ma avevano continuato a violare le disposizioni imposte dal giudice. Si tratta di un episodio significativo all’interno della lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia. Il contesto degli arresti e l’operazione della Squadra Mobile Il provvedimento di arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile della Questura di, sulla base di un’ordinanza che sostituisce ildiin questa provincia con la custodia cautelare in carcere.

