Akragas, squadra in ritiro sino a domenica: decisione presa dai calciatori (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'Akragas rende noto che per esplicita volontà dei calciatori, la squadra da oggi e fino a domenica sarà in ritiro presso l'hotel Akrabello del Villaggio Mosè, struttura moderna e accogliente, già sede del ritiro estivo della squadra biancoazzurra.L'obiettivo è quello di tenere alta la Agrigentonotizie.it - Akragas, squadra in ritiro sino a domenica: decisione presa dai calciatori Leggi tutto 📰 Agrigentonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'rende noto che per esplicita volontà dei, lada oggi e fino asarà inpresso l'hotel Akrabello del Villaggio Mosè, struttura moderna e accogliente, già sede delestivo dellabiancoazzurra.L'obiettivo è quello di tenere alta la

Akragas, è notte fonda: i biancazzurri perdono 1-0 lo scontro diretto con l’Acireale

Il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato: l’Akragas ha avuto due nette occasioni e prodotto altri tentativi per far male ai padroni di casa. È mancata però la precisione sotto porta, la ...

Caos Akragas. Rigoli lascia per divergenze tecniche con squadra: in panchina Bonfatto

Tutta l'Akragas porge a Rigoli un grande in bocca al lupo per il futuro e gli augura le migliori fortune umane e professionali".riaffidato la carica di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a ...

La Società comunica che l'allenatore Pino Rigoli, dopo un confronto con la squadra, ha deciso di sciogliere il rapporto di collaborazione con l'Akragas per sopravvenute divergenze tecniche.

Akragas, stavolta Leveh è decisivo nel 2 a 2 dell’Esseneto col Ragusa

Ma se pure in casa una squadra tecnicamente al livello dell’Akragas come il Ragusa (e quindi piuttosto basso) rischia di vincere significa che se a dicembre non si fa qualcosa per invertire la r ...