A ottobre avanzata record della Russia in Ucraina. E Kiev arriva ad affrontare l’inverno con le infrastrutture energetiche distrutte (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un inverno più freddo e buio di quelli passati attende l’Ucraina all’orizzonte. L’esercito che continua a resistere all’invasione russa è fiaccato da quasi tre anni di guerra, i militari di Mosca avanzano a velocità record in Donbass e adesso sul Paese di Volodymyr Zelensky incombe la stagione fredda. Con la rete energetica presa sistematicamente di mira dai raid russi, ci sono intere aree che rischiano di rimanere al buio e al gelo mentre fuori esplodono i colpi del nemico. Il sostegno europeo arriverà, ma è difficile per ora stabilire se sarà sufficiente. Senza dimenticare che tra pochi giorni si vota negli Stati Uniti e il risultato delle urne potrebbe essere determinante anche per il futuro dello Stato dell’Europa dell’Est. L’avanzata record Le difficoltà che sta affrontando l’Ucraina alle porte dell’inverno sono riassunte in un numero: 478. Ilfattoquotidiano.it - A ottobre avanzata record della Russia in Ucraina. E Kiev arriva ad affrontare l’inverno con le infrastrutture energetiche distrutte Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un inverno più freddo e buio di quelli passati attende l’all’orizzonte. L’esercito che continua a resistere all’invasione russa è fiaccato da quasi tre anni di guerra, i militari di Mosca avanzano a velocitàin Donbass e adesso sul Paese di Volodymyr Zelensky incombe la stagione fredda. Con la rete energetica presa sistematicamente di mira dai raid russi, ci sono intere aree che rischiano di rimanere al buio e al gelo mentre fuori esplodono i colpi del nemico. Il sostegno europeo arriverà, ma è difficile per ora stabilire se sarà sufficiente. Senza dimenticare che tra pochi giorni si vota negli Stati Uniti e il risultato delle urne potrebbe essere determinante anche per il futuro dello Stato dell’Europa dell’Est. L’Le difficoltà che sta affrontando l’alle porte delsono riassunte in un numero: 478.

