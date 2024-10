VIDEO | Dai gol di Amauri al centro sportivo di Torretta, su Dazn il docufilm "Palermo Sunrise" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dai gol di Amauri e i dribbling di Pastore al ritorno di Mario Alberto Santana e la fascia di capitano al braccio di Matteo Brunori. Arriva in esclusiva su Dazn "Palermo Sunrise", il docufilm sul club rosanero che ripercorre la recente storia della società di viale del Fante, dalla rinascita nel Palermotoday.it - VIDEO | Dai gol di Amauri al centro sportivo di Torretta, su Dazn il docufilm "Palermo Sunrise" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dai gol die i dribbling di Pastore al ritorno di Mario Alberto Santana e la fascia di capitano al braccio di Matteo Brunori. Arriva in esclusiva su", ilsul club rosanero che ripercorre la recente storia della società di viale del Fante, dalla rinascita nel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:| Daidial centro sportivo di Torretta, su Dazn il docufilm "Palermo Sunrise"; Palermo,riceve in regalo la terza maglia: "Questa spacca" /Palermo Legends Day, cori perche si emoziona: “E’ stato bellissimo”;– Palermo, la visita dial museo rosanero;Palermo: Toni,e Pastore insieme a New York, la nuova maglia…; |, 23 dicembre 2007, Palermo-Lazio 2-2: insperata rimonta con Firmani e Tare; Leggi >>>

VIDEO | Dai gol di Amauri al centro sportivo di Torretta, su Dazn il docufilm "Palermo Sunrise"

(palermotoday.it)

E' stato rilasciato il trailer della serie tv che sarà disponibile a partire da venerdì 1 novembre. Tra le testimonianze anche quelle di Javier Pastore, Mario Alberto Santana e dell'attuale capitano M ...

VIDEO, Amauri incanta negli States: gol in rovesciata e il telecronista impazzisce

(mediagol.it)

Il sito Mediagol.it di titolarità di Mediaeditors S.r.l.s., C.F./PI 06198340827, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e ...

Parma, Amauri: abbiamo la salvezza da raggiungere

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Calciomercato, Amauri dice addio alla Juve

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...